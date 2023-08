La signorina Else apre Panorami d'autore a Villa Fabri

Con "La signorina Else", capolavoro dell'autore austriaco Arthur Schnitzler, prende il via giovedì 17 agosto la prima edizione di "Panorami d'autore a Villa Fabri", rassegna di prosa estiva promossa dal teatro Belli, in collaborazione l'associazione Magazzini artistici di Narni e Roma e Povero Willy di Terni, con il patrocinio del Comune di Trevi.

Sul palcoscenico a cielo aperto allestito nel ninfeo di Villa Fabri a Trevi, andranno così in scena fino al 20 agosto quattro appuntamenti che vogliono essere una sorta di proseguo della stagione teatrale invernale che si svolge al Clitunno di Trevi, così da consentire al pubblico di fruire di spettacoli durante tutto l'arco dell'anno.

"Panorami d'autore" è una rassegna che predilige grandi testi e grandi artisti, e che racconta storie molto diverse tra loro, in modo da potersi rivolgere ad un pubblico ampio.



