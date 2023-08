Due morti e un ferito per incidente stradale nell'eugubino

Due persone sono morte e una è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 318 "di Valfabbrica" (direttrice Perugia-Ancona) che ha coinvolto un'auto e un furgone. L'incidente è avvenuto nei pressi di uno svincolo per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale.

L'Anas riferisce che è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Perugia in corrispondenza dello svincolo di Gubbio (innesto alla statale 219). Il traffico è deviato con indicazioni sul posto.



