Due anziani morti in auto contromano nell'eugubino

Due anziani, un uomo e una donna, sono morti nello scontro tra l'auto sulla quale viaggiavano e un furgone sulla strada statale 318 "di Valfabbrica" (direttrice Perugia-Ancona). In base ai rilievi condotti dalla polizia stradale la vettura procedeva contromano.

Le due vittime sono entrambe della zona.

Il conducente del furgone è stato soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale di Perugia. La sua vita non è comunque in pericolo.

L'incidente è avvenuto nei pressi di uno svincolo. Al momento non è chiaro dove e come l'auto abbia imboccato contromano la statale 318.



