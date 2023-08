Assessore Fioroni, pronti per supporto alla formazione

"Siamo pronti per dare attuazione alla nuova misura prevista dal Dl 48/2023, il supporto per la formazione e il lavoro": ad annunciarlo è l'assessore regionale Michele Fioroni. "A seguito di quanto convenuto e concordato con il ministro del Lavoro nelle scorse settimane - continua - sono lieto di confermare che i centri per l'impiego dell'Umbria sono già al lavoro per dare risposte concrete ai cittadini che vorranno attivarsi nell'ambito dei percorsi di politica attiva offerti".

"Abbiamo appena ricevuto da Anpal l'elenco della platea dei potenziali beneficiari del Sfl individuata dall'Inps - dichiara in una nota della Regione il direttore di Arpal Umbria Paola Nicastro - e già da lunedì prossimo i nostri Centri per l'impiego inizieranno a convocare gli utenti. Rispetto ai requisiti previsti sono complessivamente 1.200 i potenziali beneficiari individuati dall'Inps nella Regione Umbria, di cui 660 già presi in carico o inseriti in percorsi di politiche attive nell'ambito del Programma Gol. Gli altri 540 utenti verranno tempestivamente convocati nei prossimi giorni per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato. In base all'organizzazione del lavoro dei nostri operatori, contiamo di accogliere quest'ultima platea entro il mese di agosto per poi procedere all'aggiornamento del patto delle 660 persone già prese in carico dai Centri per l'impiego entro la prima metà di settembre, così da consentire a tutti i potenziali beneficiari della nostra regione di attivarsi per ricevere formazione e misure di politica attiva, che è lo scopo della misura del governo".

"Ringrazio l'Agenzia - conclude Fioroni - e tutte gli operatori e le operatrici dei nostri Cpi per aver dato prova, ancora una volta, di grande professionalità, competenza e impegno, nel predisporre la macchina per fornire servizi che porteranno a dotare i beneficiari del Sfl delle competenze che servono al tessuto produttivo dell'Umbria".



