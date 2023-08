A Narni l'international festival Luci della ribalta

Al via la tredicesima edizione dell'international festival Luci della ribalta, organizzato dall'associazione Mozart Italia sede di Terni, affiliata alla prestigiosa International Stiftung Mozarteum di Salisburgo, in collaborazione con il Comune di Narni e la Fondazione Carit. La manifestazione si svolgerà dal 17 al 27 agosto a Narni.

"Nei vicoli, nelle piazze e nelle sale dei palazzi e delle chiese storiche di Narni si sentiranno, assieme alle note, le lingue di artisti che, provenendo ogni parte del mondo, daranno alla città una dimensione internazionale e contribuiranno a far conoscere questo gioiello dell'Umbria nei loro paesi" dice Anais Lee, presidente e direttore artistico della manifestazione.

La sera del 17 agosto alle 21:30, nella corte del palazzo comunale si terrà il recital di pianoforte solo "Fantasie all'improvviso", una performance del maestro Alessandro Viale, musicista eclettico e direttore d'orchestra.

Il 18 agosto, alle 21, nella loggia dei Priori, il concerto "La passione è nell'aria" sarà il vero e proprio evento inaugurale. Artisti "di grande rilievo" - sottolineano gli organizzatori -, tra cui Aron Chiesa, primo clarinetto dell'orchestra della Scala di Milano, Carlo Parazzoli, primo violino solista dell'accademia di Santa Cecilia di Roma, i violinisti Elia Chiesa e Wilma Monachello, le violiste Martina Santarone e Emanuele Ruggero, i violoncellisti Vladimir Bogdanovic e David Eggert si esibiranno nell'esecuzione del Sestetto per archi in re minore, opera 70 di Tchaikovsky e del quintetto per clarinetto ed archi opera 34 di von Weber.



