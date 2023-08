A Città di Castello torna la mostra del cavallo

Sabato 9 e domenica 10 settembre la mostra nazionale del cavallo torna a Città di Castello. Proporrà spettacoli equestri, tra l'altro, il ritorno della fanfara della polizia di Stato.

Al parco comunale Alexander Langer - sottolineano gli organizzatori in un comunicato - si "riannoderanno i fili di una storia lunga oltre mezzo secolo: con le possibilità di oggi, ma con la forte voglia di andare avanti e scrivere una nuova storia, la Mostra Nazionale del Cavallo riabbraccerà gli appassionati per due giorni tra divertimento, tradizione, curiosità e sorprendenti momenti da vivere insieme". "Non ci può essere mostra del cavallo senza chi ama i cavalli", è il motto dell'associazione presieduta da Marcello Euro Cavargini, che con il sostegno di Comune di Città di Castello e Regione Umbria e nel segno di collaborazioni con Fise e associazione regionale allevatori, presenterà un programma con le esibizioni equestri e tanti momenti alla scoperta del mondo dell'allevamento e delle tradizioni militari cavalleresche, del fascino della monta da lavoro, della mascalcia e degli attacchi, della magia dell'incontro tra i bambini e i pony, della meraviglia del trekking in un ambiente naturalistico unico come l'Alta Valle del Tevere.

Domenica la fanfara a cavallo della polizia di Stato agli ordini del maestro responsabile del corpo, Silverio Mariani, tornerà nell'anfiteatro del parco.



