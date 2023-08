Fora, molto grave il gesto vandalico alla sede di FdI

"Quanto accaduto questa notte alla sede regionale di FdI dell'Umbria a Perugia è un gesto molto grave che tutta la politica umbra ha il dovere di condannare con forza": a chiederlo è il consigliere regionale del Patto civico Andrea Fora con un post su Facebook. "La dialettica politica, anche aspra, non può mai nutrirsi di odio, volgarità e gesti vandalici che qualificano nel modo peggiore possibile chi li compie" aggiuge.

"Desidero esprimere solidarietà - scrive ancora Fora - alla comunità politica della destra umbra colpita da questo atto vandalico. Mi auguro che questi non siano segnali prodromici dei prossimi mesi che ci porteranno ad importanti appuntamenti elettorali che debbono veder emergere il confronto su programmi e visioni e non certamente l'odio per gli avversari".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA