Famiglie e turisti in tenda al parco per 'rimirar le stelle'

In tenda sotto le stelle aspettando ferragosto. Oltre 40 persone con "canadesi" al seguito hanno partecipato nella sera di sabato a Città di Castello all'iniziativa "A rimirar le stelle", organizzata dalla cooperativa "Poliedro" con il patrocinio del comune. Famiglie con bambini e qualche turista accampati con 15 tende all'interno del suggestivo e secolare parco del centro delle Tradizioni popolari a Garavelle. Prima tutti con il naso all'insù a scrutare il cielo stellato, poi ad ascoltare i racconti sulla storia e le tradizioni di una volta con tanto di lavoratori per i bambini.

Al risveglio ad attendere i partecipanti all'iniziativa - spiega il Comune di Città di Castello in una nota - la colazione della tradizione contadina a base di caffè rigorosamente con la caffettiera moka, totcoli, crostate, pane e pomodoro, salami e formaggi.

Le operatrici della Cooperativa "Poliedro" hanno condotto i partecipanti più adulti alla visita guidata del Centro delle tradizioni popolari, mentre ai più piccoli e' stato riservato un angolo denominato, "Letture in valigia" con annesso laboratorio dove i bambini hanno dato sfoggio della loro fantasia e abilità manuale.

"Per chi resta in città e per i numerosi turisti è stato un modo davvero originale di trascorrere il week-end che precede il ferragosto immersi nella natura", ha sottolineato l'assessore alla Cultura, Michela Botteghi, nel ringraziare la Cooperativa "Poliedro" per l'organizzazione dell'iniziativa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA