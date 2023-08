Auto in fiamme sul tratto umbro dell'Autosole

Un'auto si è incendiata sull'autostrada del sole a una decina di chilometri da Orvieto, sulla carreggiata nord dove si sono formate code di circa sei chilometri. Sul posto i vigili del fuoco.

A scongiurare incidenti e a mettere in salvo gli occupanti della macchina ci hanno pensato gli agenti della polizia stradale di Orvieto.

L'auto è andata in fiamme questo pomeriggio in carreggiata nord, poco dopo l'area di servizio Tevere est. Una volta spento l'incendio, il traffico ha ripreso a scorrere.



