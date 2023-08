Verini visita il carcere di Perugia, nuovo appello al ministro

Il senatore Pd Walter Verini, membro della commissione bicamerale antimafia, ha reso noto di avere fatto visita oggi al carcere di Capanne, nel capoluogo umbro. "I soliti problemi - commenta in una sua nota - poco personale, troppi detenuti psichiatrici che avrebbero bisogno di ben altri trattamenti e vengono invece inviati a Perugia da vari istituti di pena della Toscana, solo per spostare il problema.

Ne fanno le spese gli altri detenuti e, soprattutto, gli agenti di polizia penitenziaria che troppo spesso sono vittime di questa situazione".

"E' la stessa condizione - osserva - che abbiamo registrato anche nelle carceri di Terni, Spoleto e Orvieto. Le carceri umbre non fanno di certo eccezione rispetto a quelle di tutto il Paese. Vediamo quello che è successo in questi giorni a Torino con il suicidio di due donne carcerate".

"Non sappiamo che altro fare - prosegue - oltre agli appelli che abbiamo già lanciato e le interrogazioni che abbiamo già promosso. Al ministro Nordio torniamo a chiedere che si occupi finalmente delle carceri. Faccia meno interviste e invii più personale qualificato. A Perugia, in particolare (nonostante la boccata di ossigeno di alcuni invii di agenti, anche da noi da tempo sollecitati) mancano diverse figure apicali. Mandi personale di mediazione culturale, figure che possano dare un effettivo e qualificato sostegno psicologico. Più soldi per il lavoro e la formazione in carcere. Se ne occupi anche la Regione Umbria che su questo sta latitando".

"Oggi abbiamo avuto conferma, ad esempio - riferisce Verini - che l'azienda agraria interna al carcere è ferma. Per tanto tempo è stato un fiore all'occhiello in cui hanno avuto modo di lavorare diversi detenuti. Ancora e per l'ennesima volta, ribadiamo che l'emergenza carceri deve riguardare tutti perché è un'emergenza di sicurezza".

La visita è stata fatta - spiega - "dopo quanto è successo l'altro giorno. L'ennesimo episodio in cui poteva scapparci il morto": secondo quanto denunciato dal Sappe, martedì scorso nel carcere di Perugia un detenuto ha minacciato un medico con un coltello rudimentale, un altro ha ferito al collo un carcerato ed ha colpito con un punteruolo un poliziotto, senza gravi conseguenze.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA