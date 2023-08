Santarelli, 'sono ancora sulle ali dell'entusiasmo'

"Sono ancora sulle ali dell'entusiasmo": così oggi il folignate Andrea Santarelli, reduce dall'oro nella spada a squadre del Campionato del mondo di scherma di Milano. Mentre si trova a Las Vegas per tenere un campus di spada, l'umbro - già vicecampione olimpico a squadre di Rio de Janeiro 2016 - rivela all'ufficio stampa di FederScherma Umbria: "Mi sento su un altro pianeta. È un sogno che si realizza".

Poi, sul quartetto della Nazionale di spada del quale fa parte, insieme a Davide Di Veroli (Argento individuale alla rassegna iridata), Gabriele Cimini e Federico Vismara: "Credo che questa squadra sia forte e che abbia funzionato alla grande, come sempre. Se qualcuno tira peggio, un altro componente tira meglio, esercitando una forza di gruppo che ci fa eccellere. Mi definiscono il capitano, e formalmente è vero per anzianità ed anni di esperienza, in realtà, all'atto pratico, non abbiamo ruoli all'interno della squadra; ed è proprio l'essere alla pari che la fa funzionare così bene".

Dopo questa gara, il quartetto della Nazionale di spada maschile è primo nella classifica internazionale: "Sono 128 punti che pesano molto per la qualificazione olimpica, e siamo già a buon punto, quindi possiamo affrontare la prossima stagione con serenità e consapevolezza della nostra forza. Allo stesso tempo, tuttavia, lavoreremo al massimo per affrontare al meglio Parigi 2024".



