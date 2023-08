Rocchi, IV uomo torna a mostrare il cartello delle sostituzioni

Si torna al pre Covid anche per gli arbitri di calcio. Il quarto ufficiale di gara tornerà infatti a mostrare anche il cartellone luminoso con le sostituzioni oltre a quella con il recupero. Lo ha annunciato il designatore Gianluca Rocchi in un incontro che ha chiuso il raduno di Cascia.

Rocchi ha spiegato che il cartellone con i numeri dei giocatori da sostituire e quelli che entreranno in campo saranno preparati dai dirigenti delle squadre e poi mostrati dal quarto ufficiale di gara. "Evitate perdite di tempo - si è raccomandato Rocchi - e restate concentrati. Lo sguardo deve essere sempre sul campo".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA