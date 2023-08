Rocchi 'basta razzismo in campo, fermiamo subito il gioco'

"Tolleranza zero per il razzismo sui campi di calcio. Dal primo minuto della prima partita": così il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi nell'incontro con i direttori di gara che ha chiuso il raduno pre campionato a Cascia. "Fenomeno intollerabile e siamo stufi - ha aggiunto -.

Nessuno si deve permettere di portare il razzismo su un campo di calcio e al primo accenno ci fermeremo per uno o due minuti.

Senza annunci preventivi perché sono superati. Poi spetterà all'ufficiale di pubblica sicurezza decidere se sospendere la gara se i gesti razzisti vanno avanti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA