Delegazione del Comune di Deruta ospite ad Aubagne

Il sindaco di Deruta Michele Toniaccini, insieme alla consigliera comunale Laura Fuccelli, con delega ai gemellaggi e relazioni internazionali, e a Ilaria Tamburi del settore Turismo e Cultura del Comune, è ospite, in questi giorni, del Comune di Aubagne. La delegazione derutese è stata accolta dal primo cittadino francese, Gérard Gazay. Presenti anche altre autorità istituzionali del Comune francese e associazioni del territorio.

L'occasione, è il gemellaggio siglato fra i due Comuni e la manifestazione "Argilla", cui Deruta partecipa attraverso l'associazione "Terre e Trame", rappresentata dalla presidente Anna Lisa Piccioni.

Tre giorni di confronto sui temi al centro del patto di gemellaggio, di visite istituzionali e di partecipazione alla manifestazione "Argilla".

"Siamo onorati - commentano il sindaco Toniaccini e la consigliera Fuccelli - di questo invito, nell'ambito del Patto di gemellaggio e di questa importante manifestazione conosciuta a apprezzata in tutto il mondo. Abbiamo ricevuto un'accoglienza calorosa e visitato realtà che hanno molto in comune con Deruta.

Un Patto che si sta già traducendo in azioni concrete in favore delle nostre comunità, a partire dalla manifestazione 'Argilla' che vede la partecipazione dell'associazione 'Terre e Trame', con manufatti locali e rappresentativi di Deruta".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA