Con l'auto contro il guard rail, morto a 29 anni

Un giovane di 29 anni è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto nella notte fra giovedì e venerdì lungo il raccordo Perugia-A1 nei pressi di Magione.

E' successo poco prima delle 2.30, all'altezza dell'uscita di Torricella, in direzione direzione Perugia.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto, il giovane era alla guida di una Fiat Panda e per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo che è andato a sbattare contro con il guard rail nel punto di un cambio di corsia.

Non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. La vittima è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco di Perugia, dopo diversi minuti di lavoro.



