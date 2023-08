Statale della Contessa chiusa a Gubbio per mezzo incastrato

E' stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni di marcia, a causa di un mezzo pesante rimasto incastrato, la strada statale 452 "della Contessa" a Gubbio, il chilometro zero e il 3,050. Lo ha reso noto l'Anas.

La chiusura - viene spiegato - si è resa necessaria per consentire le operazioni di rimozione del mezzo.

Anas ricorda in un comunicato che su tratto stradale interessato dalla chiusura, il transito è consentito solo ai residenti e alle attività locali presenti.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.



