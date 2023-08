Assistiti Caritas in visita alla mostra Nero Perugino Burri

Una trentina di persone in grave difficoltà economica, adulti, ragazzi e bambini hanno visitato la mostra "Nero Perugino Burri" insieme all'assessore alla Cultura della Regione Umbria, Paola Agabiti Urbani, che ha promosso l'iniziativa insieme alla Caritas di Perugia-Città della Pieve. Che ne parla in un post su Facebook sottolineando come questa iniziativa abbia permesso di "abbattere quelle barriere in apparenza invisibili e aprire le porte dei luoghi della cultura e dell'arte a chi, per tante ragioni, arriva a pensare che siano inaccessibili".

La Caritas parla di "momenti ricchi di meraviglia e emozione" trascorsi a Palazzo Baldeschi, un'occasione per "sperimentare realmente come il patrimonio culturale possa rappresentare un fattore di crescita della comunità e di inclusione sociale".

"Grazie all'assessore Agabiti - scrive la Caritas su Fb - per questa bellissima opportunità. Crediamo profondamente come Caritas che la cultura, l'arte, la bellezza siano vie preferenziali per fare tornare a sognare chi non sogna più, chi è soffocato da una condizione che sembra non poter cambiare.

Ieri abbiamo fatto un altro passo importante per guardare alle povertà con una visione più ampia, vivere un'esperienza culturale, la prima in un museo, riservata a chi non ha, a chi ha bisogno e spesso non chiede, a chi aveva tutto e ha perduto tutto, ma che può essere aiutato a non perdere se stesso.

Aiutare a crescere o a ricominciare significa anche nutrire con la bellezza, non solo trovare un letto per dormire, una doccia e un pasto. Grazie davvero carissima Paola per questa iniziativa che non resterà un'esperienza isolata. Ogni famiglia che torna in autonomia, quindi libera di scegliere, è un successo per tutta la comunità.

Grazie alla Fondazione Perugia per aver, con grande sensibilità, organizzato per noi un programma che ci ha coinvolto attivamente, anche divertendoci".



