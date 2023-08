Palazzina inagibile per l'incendio in appartamento a Perugia

Incendio durante la notte in un appartamento al terzo piano di una palazzina in località Lacugnana a Perugia. Sono intervenuti i vigili del fuoco con tre mezzi e una squadra dal distaccamento di corso Cavour in supporto, oltre alla polizia. Al termine dell'intervento la palazzina è stata dichiarata inagibile.

I vigili del fuoco hanno riferito che il proprietario dell'appartamento fortunatamente si è accorto dell'incendio ed è scappato in tempo, quando ormai le fiamme avevano preso il sopravvento. E' stato leggermente intossicato dal fumo e affidato al 118.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA