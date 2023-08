Maggiora, Bandecchi si schiera con le grandi banche

"Altro che aiutare le famiglie e i cittadini in difficoltà. Bandecchi mostra il suo vero volto e si schiera dalla parte delle grandi banche, mentre la Lega con Matteo Salvini si conferma al fianco dei lavoratori, delle imprese e dei pensionati": lo sostiene il segretario comunale a Terni della Lega Devid Maggiora. "In un video social povero di contenuti, ma ricco delle solite volgarità, Bandecchi si scaglia duramente contro la tassazione degli extra profitti miliardari delle banche" aggiunge.

"Un intervento in cui il sindaco dimentica cittadini in difficoltà e imprese stremate dalla crisi - sottolinea ancora Maggiora - e difende a spada tratta i principali gruppi bancari d'Italia che nei primi sei mesi del 2023 hanno registrato più di 10 miliardi di euro di utili. Nel suo video Bandecchi dimentica di dire che all'aumento dei tassi sui mutui non è stato però corrisposto un rialzo degli interessi che dovrebbero fruttare sui conti correnti di cittadini e imprese. Di conseguenza, come spiegato dal ministro Matteo Salvini, 'la misura del governo mira a usare una parte dei margini miliardari generati dalle banche quest'anno per intervenire sui mutui e confermare gli aumenti in busta paga per lavoratori e pensionati scattati dal mese di luglio'. Un'opera di equità sociale ed economica per sostenere chi è in difficoltà. Bandecchi con le grandi banche, la Lega con i cittadini: ora tutti conoscono la verità".



