L'arcivescovo Maffeis in visita ai monasteri delle Clarisse

L'arcivescovo Ivan Maffeis, il prossimo 11 agosto, farà visita alle comunità delle Clarisse parti integranti della comunità diocesana, che animano da secoli la vita dei monasteri di clausura di Sant'Agnese in Porta Sant'Angelo e di Santa Maria di Monteluce in Sant'Erminio di Perugia e di Santa Lucia di Città della Pieve. Proprio l'11 agosto la Chiesa fa memoria liturgica di Santa Chiara d'Assisi, nel giorno della morte della fondatrice dell'Ordine delle Clarisse di cui quest'anno ricorre il 770/o anniversario (1253-2023).

Una visita, quella dell'arcivescovo perugino-pievese, per esprimere la gratitudine dell'intera comunità diocesana a queste donne che hanno fatto la scelta di donarsi completamente a Dio.

Mons. Maffeis incontrerà le 57 monache clarisse, insieme a quattro professe di voti temporanei e ad una postulante, che fanno vita di clausura nei tre monasteri.

Una testimonianza che va oltre la vita di clausura, perché, come raccontano le stesse Clarisse, "molte persone affidano alle nostre preghiere tante situazioni di sofferenza… Molti chiedono di essere accompagnati in un cammino di fede e di senso di dare alla propria vita, spesso segnata da dolori, inquietudini, povertà".

La vita monastica, in particolare quella di clausura, evidenziano le Clarisse, "è molto importante per la stessa vita della Chiesa e del mondo, perché luogo di incontro con Dio in un momento di confusione, di conflitto che l'umanità sta vivendo.

Tante persone, anche giovani, arrivano nei nostri monasteri o ci contattano attraverso i mezzi tradizionali e nuovi di comunicazione, perché, come queste persone ci raccontano fin dal primo contatto, trovano in noi delle 'ancore di salvezza" perché trasmettiamo la speranza che cercano'".

A Sant'Agnese, la cui chiesa è aperta ai fedeli tutti i giorni, dalle ore 6 alle 21.30, e dove è visitabile l'affresco della Madonna delle Grazie con Santi dipindo dal Perugino, si terrà, dal 9 al 16 agosto, il ritiro spirituale "Settimana con Dio"; mentre a Santa Maria di Monteluce, dal 13 al 16 agosto, si terranno delle giornate di approfondimento per ragazze sulla figura di Santa Chiara, e a settembre, dal 18 al 22, la "Settimana di studio" per studenti e studentesse.



