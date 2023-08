Concerto d'estate dell'orchestra sinfonica del Trasimeno

I 52 giovani musicisti umbri dell'orchestra sinfonica giovanile del Trasimeno saranno protagonisti del concerto d'estate, che quest'anno proporrà musiche di Mozart, Delibes, Britten e di Saint-Saens, nello scenario straordinario della Rocca medioevale di Castiglione del Lago. L'appuntamento è per domenica 13 agosto, alle 21.15.

A guidare l'Orchestra sarà il maestro Silvio Bruni, direttore artistico della scuola, che impegna, dal 9 al 13 agosto, decine di giovani talenti in uno stage di formazione orchestrale a Castiglione del Lago, in vista del Concerto d'Estate che ne sarà il momento conclusivo.

Assieme agli allievi della scuola di musica del Trasimeno suoneranno ex studenti attualmente musicisti professionisti, allievi di vari conservatori, alcuni insegnanti.

L'orchestra sinfonica giovanile del Trasimeno è una delle numerose formazioni della scuola di musica del Trasimeno, che ha il suo punto di forza nella pratica della musica d'insieme e nelle produzioni concertistiche proposte agli allievi fin dalla più tenera età. Sono attive infatti anche l'orchestra dei piccoli archi con bambini da cinque a nove anni, una orchestra junior formata da ragazzi fino ai 13 anni, e una orchestra da camera formata da allievi di corso avanzato ed ex allievi diplomati, alcuni già con attività professionale.

Ci sono inoltre numerose altre formazioni nate dall'esperienza della scuola, come gli ensemble di percussioni, di legni, di ottoni. La Scuola svolge anche stage di formazione orchestrale aperti a musicisti esterni.

Ogni anno la scuola di musica del Trasimeno offre corsi individuali e di d'insieme (nelle sedi di Castiglione del Lago, Tuoro sul Trasimeno e Panicale) a più di 220 allievi, seguiti da un organico di 20 insegnanti che coprono tutte le famiglie strumentali e le materie teorico-musicali.



