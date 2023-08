Guido Meda, Giansanti nel club naturale di persone nobili

Mirko Giansanti era "uno di quei piloti dell'era delle piccole cilindrate a due tempi del mondiale che sono ancora oggi un club naturale di persone nobili". A ricordare così il pilota di Terni appena scomparso è Guido Meda, giornalista e voce storica del motociclismo in televisione. Lo fa con un post sul suo profilo Facebook.

"Ho avuto l'onore e il piacere di commentare Mirko Giansanti in tante gare di 125 e 250 e di vivere con lui tanti piccoli momenti di qualità nel paddock. Semplice, sobrio, educato, umano, dolce. E veloce" sottolinea Meda. "Giansanti - aggiunge - era uno di quei ragazzi che quando li rivedi dopo tanti anni e si sono fatti uomini sei ancora felice di buttar loro braccia al collo perché te lo ispirano, lo sai. Credo di non sbagliare se dico che nei paddock dove ha corso e lavorato gli hanno voluto bene davvero tutti; e badate che non succede con chiunque. Ecco, un ultimo nostalgico, affettuosissimo abbraccio caro Mirko. Sono incredulo. Guido".



