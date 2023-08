Al minimo in Umbria il numero dei ricoverati Covid

Il giorno dopo la decisione del Governo di eliminare l'obbligo di isolamento per i positivi al Covid, è a uno dei minimi da diverso tempo, per il terzo giorno consecutivo, il dato dei ricoverati con Sars -CoV - 2 negli ospedali dell'Umbria. Sono infatti 11, tre solo dei quali nei reparti dedicati e otto negli altri, nessuno in rianimazione. Lo si ricava dal portale della Regione.

Lo stesso giorno di un anno fa i ricoverati erano 249, sei nelle terapie intensive e 148 in area medica Covid. Venivano allora eseguiti 1.040 tra tamponi antigenici e molecolari e gli attualmente positivi erano 16.519.

Dati ben diversi dagli attuali quando si registrano 221 tamponi registrati e 363 attualmente positivi.

In Umbria non vengono segnalati morti legati al virus dal 15 luglio e ancora prima dal 23 giugno.



