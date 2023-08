Pd Terni attende 'con fiducia' la prefettura su Bandecchi

"Il ministero dell'Interno ha dichiarato formalmente l'incompatibilità di Stefano Bandecchi con la carica di Sindaco di Terni. Il Partito democratico, che ha denunciato questa incompatibilità con interventi formali presso le autorità di governo provinciali e nazionali, non intende farsi tirare la giacca da nessuno dei tanti spettatori interessati di questa brutta vicenda e attende, con piena fiducia e consapevolezza del diritto, le decisioni della prefettura di Terni, di cui il Pd stesso ha formalmente chiesto a suo tempo l'attivazione": a dirlo sono Pierluigi Spinelli, segretario del Pd di Terni, ed Emidio Gubbiotti, della segreteria dello stesso partito. "E' Bandecchi, piuttosto, che deve dimostrare con urgenza di essere pienamente legittimato ad amministrare, se è in grado. Lo deve fare non con video intimidatori o ironici ma con atti e documenti non interpretabili. Funziona così" aggiungono.



