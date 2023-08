A Città di Castello visitatori in pinacoteca con i loro cani

Pinacoteca a misura anche di cani di piccola taglia a Città di Castello dove ora possono entrare insieme ai loro proprietari visitatori. Per gli altri un po' più grandi c'è invece uno spazio oro dedicato dove sostare e attendere in compagnia degli addetti della cooperativa che si occupa della gestione della struttura museale. Il servizio si chiama "Pet stop e - si legge in una nota del Comune - è particolarmente apprezzato dai numerosi visitatori-turisti, italiani e stranieri che decidono di fare tappa a palazzo Vitelli alla Cannoniera, fra le opere dei maestri del Rinascimento, Raffaello e Signorelli.

"Da diverso tempo - spiega Elisa Duranti, operatrice guida museale della cooperativa "Poliedro" - cerchiamo di venire incontro alle esigenze dei turisti che hanno al seguito i loro amici a quattro zampe. Con la regola che gli animali possono entrare al museo solamente se tenuti in braccio o in un trasportino. Quando però il turista che vuole visitare la pinacoteca ha un cane di taglia medio grande che non può essere portato in braccio e non ha neanche un trasportino per portarselo dietro, offriamo la possibilità di far sostare il cane con noi in biglietteria. Offriamo sempre ciotoline con acqua fresca e riparo dalla pioggia e dal sole. In questo modo i turisti sono tranquilli di entrare al museo con calma senza essere costretti a rinunciare alla visita".

"Pinacoteca comunale accessibile a tutti anche a loro, gli amici a quattrozampe che sono parte integrante della nostra vita: un servizio che le operatrici della Cooperativa Poliedro offrono a tutti coloro che ci onorano della visita in uno dei palazzi simboli del Rinascimento che custodisce opere di rara bellezza e suggestione" sottolinea l'assessore alla Cultura, Michela Botteghi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA