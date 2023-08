Sandali in ferro l'ultima creazione del fabbro Gabrio Grilli

Ha creato un paio di sandali da donna con tanto di scatola e carta per coprirli, praticamente identici agli originali, ma in ferro battuto Gabrio Grilli, fabbro da tre generazioni, titolare di una fra le più antiche botteghe nel cuore Città di Castello. Che ha già dato vita a un presepe realizzato con materiale riciclato.

I sandali, se non fossero di ferro praticamente si potrebbero indossare. Nella bottega di Grilli - spiega il Comune tifernate in un comunicato - ci sono comunque anche altri pezzi d'autore come un violino in ferro battuto con "archetto". "Questo è un mestiere che si deve amare sempre, lo si ha nel sangue e si porta dentro tutta la vita", ha sottolineato il fabbro Grilli, alle prese, assieme ad altri compagni di avventura, nella fase di preparazione del campionato del mondo di forgiatura, la biennale dell'arte fabbrile che si ripete da ventiquattro anni a Stia nel Casentino.

"Il Maestro Grilli assieme agli altri tifernati che assieme a lui condividono la passione per la lavorazione del ferro e dei metalli sono autentici custodi di tecniche e tradizioni del passato che rappresentano un vanto ed eccellenza per la nostra città. A tutti loro giunga il più sentito grazie ed in bocca al lupo per i prossimi appuntamenti in ambito internazionale, nelle rassegne di settore dove spesso hanno raggiunto il podio più alto", hanno sottolineato il sindaco, Luca Secondi l'assessore allo sviluppo economico e artigianato, Letizia Guerri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA