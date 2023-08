Le Frecce tricolori incantano nel cielo di Foligno, concludendo una due giorni di acrobazie in volo che ha richiamato migliaia di appassionati e semplici spettatori che hanno invaso l'aviosuperficie della città.

Se la scia tricolore lasciata dalla pattuglia acrobatica è stato il momento più atteso del "Foligno air show", a far fissare con lo sguardo il cielo, soprattutto ai folignati, è stato il volo acrobatico in aliante del sindaco Stefano Zuccarini, che si è esibito proprio davanti alla sua gente.

"Tecnicamente avrei potuto fare di meglio, ma per me è stato il volo più emozionante della mia vita", ha detto all'ANSA al termine dell'evento il sindaco-pilota.

Alla manifestazione, organizzata per celebrare il centesimo anniversario dell'Aeronautica militare, ha partecipato anche la presidente della Regione, Donatella Tesei. "È stato - ha sottolineato - un altro grande evento organizzato in Umbria. Per il futuro stiamo lavorando a un progetto che coinvolgerà proprio il mondo aeronautico. Sarà un progetto che avrà ovviamente il cuore a Foligno dove abbiamo una grande tradizione industriale legata all'aerostazione, ma saranno interessate anche altre città della regione".

La due giorni del "Foligno air show" ha permesso agli spettatori di assistere a esibizioni acrobatiche con un tasso di difficoltà molto alto.



