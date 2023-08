Successo del Lazio nella Coppa Regioni di padel giovanile

Successo del Lazio nella prima Coppa delle Regioni di padel giovanile a squadre disputata a Perugia. Manifestazione che si è tenuta al Padel arena.

Sono stati cinque giorni di sfide intense che hanno portato nel capoluogo umbro oltre 200 giovani protagonisti atleti e tecnici, per un giro complessivo di circa 1.500 persone.

"Un onore organizzare come Fitp Umbria la prima edizione di una lunga serie, un evento storico" ha affermato in una nota Maurizio Mencaroni, vicepresidente di FitPadel Umbria. "Le strutture che abbiano in Umbria - ha aggiunto - ci permettono di organizzare questo tipo di manifestazione, il Padel Arena ne è la dimostrazione. Non a caso abbiamo avuto il riconoscimento dei tecnici nazionali".

"Abbiamo investito tanto sui giovani, con maestri altamente specializzati - ha detto Luca Pellegrini, direttore del centro ospitante la Coppa -. Abbiamo l'obiettivo di essere un'accademia federale. Questo evento è solo il primo di una lunga serie di eventi di portata nazionale che organizzeremo all'Arena".

Nella classifica finale il Lazio, è stato seguito da Sicilia, Puglia-Basilicata, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Umbria-Marche, Liguria, Campania, Abruzzo-Molise e Toscana.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA