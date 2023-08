In tanti a Foligno per ammirare le Frecce tricolori

In tanti all'aeroporto di Foligno per assistere alle prove generali delle Frecce tricolori, che domenica si esibiranno nella città della Quintana per il centesimo anniversario dell'Aeronautica militare.

Anche senza lasciare la tradizionale scia tricolore, le acrobazie della pattuglia acrobatica hanno entusiasmato grandi e bambini che si sono riversati in massa nell'area aeroportuale e nelle vie adiacenti che si affacciano sulla pista.

Le Frecce tricolori hanno provato tutte le manovre e figure della loro esibizione per il Foligno air show. Sono attese seimila presenze a Foligno per ammirare lo spettacolo e per tutte le altre iniziative organizzate in occasione di questo evento itinerante che sta toccando tutte le regioni italiane.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA