Sul Pnrr accordo tra Comune di Cascia e guardia di finanza

Comune di Cascia e guardia di finanza uniti nel contrasto alle condotte lesive degli interessi pubblici nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Gli interventi finanziati dal Pnrr in ambito comunale saranno infatti oggetto di rapporti di collaborazione e di scambi di informazioni tra l'amministrazione e il comando provinciale delle fiamme gialle. È quanto prevede un protocollo d'intesa firmato dal sindaco Mario De Carolis e dal comandante provinciale, il colonnello Antonella Casazza.

L'obiettivo dell'accordo, in vigore fino a fine 2026 - si legge in un comunicato della guardia di finanza -, è rafforzare le azioni a tutela della legalità dell'attività amministrativa relativa all'utilizzo di risorse pubbliche e, in particolare, di quelle destinate al Pnrr, attraverso la prevenzione e il contrasto di qualsiasi violazione o irregolarità. In particolare, il documento riguarda le misure di sostegno e gli incentivi per i quali è già stato perfezionato l'iter di concessione di competenza dell'amministrazione comunale.

Più in dettaglio, il Comune di Cascia si impegna a mettere a disposizione della guardia di finanza dati, notizie, informazioni e analisi di contesto utili al perseguimento delle finalità dell'accordo. L'ente comunicherà, ad esempio, i dati relativi all'affidamento di lavori, servizi e forniture, rientranti nelle progettualità finanziate con fondi del Pnrr, ed eventuali subappalti.

La guardia di finanza potrà quindi utilizzare gli elementi così acquisiti per orientare e rafforzare l'azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti economico-finanziari in danno al bilancio comunale, statale e dell'Unione europea.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA