Le Frecce tricolori volano nel cielo di Perugia

Le Frecce tricolori hanno sorvolato, per tre volte, il cielo di Perugia per poi atterrare all'aeroporto internazionale dell'Umbria, dove farà base nel fine settimana per esibirsi all'Airshow di Foligno.

Un passaggio suggestivo, tra lo stupore delle persone che si erano posizionate con lo sguardo verso l'alto lungo tutto corso Vannucci, con le tradizionali scie colorate di verde, bianco e rosso a fare da scenografia.

Ad assistere in piazza 4 Novembre tra la folla anche la presidente della Regione Donatella Tesei che in precedenza aveva ricevuto il generale di divisione aerea Francesco Vestito accompagnato da altri rappresentanti dell'aeronautica militare.

Insieme a loro anche l'assessore regionale Enrico Melasecche, il sindaco di Perugia Andrea Romizi, il presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria Marco Squarta e il sottosegretario agli Interni Emanuele Prisco.

Un ritorno in Umbria delle Frecce (dove rimarranno fino al 6 agosto) dopo quello del 2020 e proprio nell'anno in cui si celebra il centenario dell'aeronautica militare, come ha ricordato Tesei. "Dobbiamo festeggiare questo anniversario - ha detto - come merita e siamo felici di ospitarvi anche in un aeroporto in crescita con numeri raggiunti davvero importanti ma ancora con grandi potenzialità".

"Davvero un bel aeroporto e in una posizione centrale e molto strategica" ha quindi sottolineato il generale Vestito.



