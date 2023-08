Le Frecce tricolori protagoniste del "Foligno air show"

"Con il sorvolo del capoluogo e una manifestazione in ogni regione l'Aeronautica militare vuole ringraziare i cittadini nel suo centesimo anniversario. Quest'anno torniamo in Umbria, a Foligno, dove c'è una pista corta e abbiamo fatto un grande lavoro di squadra per volare in sicurezza": a dirlo è stato il comandante delle Frecce Tricolori, Stefano Vit, presentando la manifestazione "Foligno air show" che si svolgerà sabato e domenica all'aeroporto di Foligno.

Un appuntamento illustrato in una conferenza stampa all'aeroporto di Perugia dove le Frecce sono atterrate.

"Dal momento che la pista di Foligno è più corta delle altre - ha spiegato Vit - sono stati allestiti alcuni punti di riferimento. Noi raggiungiamo risultati incredibili grazie ad un lavoro comune".

"La presenza delle Frecce tricolori ci riempie di orgoglio in un momento importante per il nostro aeroporto che ha raggiunto risultati straordinari per le presenze" ha detto La presidente della Regione, Donatella Tesei.

Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha definito "un'impresa non indifferente quella di ospitare una manifestazione del genere". "Foligno ha accolto l'evento assieme ad altre iniziative di carattere culturale", ha aggiunto.

Il generale di divisione aerea, Francesco Vestito, ha quindi ricordato la nascita e lo sviluppo dell'Aeronautica militare nel Paese che "è sempre in volo verso il futuro".

Il presidente della Sase, Antonello Marcucci, non ha nascosto l'emozione per la presenza delle Frecce tricolori nell'area aeroportuale "in un momento in cui possiamo festeggiare risultati eccezionali di presenze nel nostro scalo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA