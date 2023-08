Anas, ecco le strade umbre a rischio traffico per l'esodo

Sono le strade statali 675 "Umbro Laziale" (Terni-Orte), 75 "Centrale Umbra", 685 "delle Tre Valli Umbre", 77 "della Val di Chienti" (Foligno-Civitanova Marche) e la 318 "di Valfabbrica" (Perugia-Ancona) le direttrici maggiormente interessate dall'incremento del traffico in occasione del secondo fine settimana di grandi partenze per l'esodo estivo. Lo ha reso noto l'Anas.

Viabilità Italia prevede bollino nero (traffico critico) nella mattinata sabato 5 agosto e rosso (intenso con possibili criticità) nel pomeriggio di sabato e per l'intera giornata di domenica 6 agosto.

Per agevolare gli spostamenti, Anas ha reso noto di avere gradualmente rimosso, già a partire dalle scorse settimane, gran parte dei principali cantieri di manutenzione programmata sulla rete di competenza. Restano infatti attivi "solo" 15 cantieri inamovibili - spiega l'ente - sugli oltre 800 chilometri di rete stradale in gestione.

In particolare i cantieri attivi sono sulla statale 675 tra Terni e Orte, in corrispondenza del viadotto Montoro, con transito regolato a doppio senso in carreggiata opposta; sulla statale 75, mentre sugli itinerari Foligno-Civitanova Marche, Perugia-Ancona e Spoleto-Norcia non sono presenti cantieri.

L'Anas ricorda poi che la statale 452 della Contessa è chiusa tra Gubbio e Cantiano per lavori di risanamento strutturale del viadotto. In alternativa, il traffico da Perugia in direzione Fano dovrà proseguire sulla 318 di Valfabbria (direttrice Perugia-Ancona), uscire allo svincolo "Fossato di Vico" e percorrere la SS3 "Flaminia" in direzione Fano.



