Si amplia l'accesso ai contributi per gli studi universitari

Si rinnova l'impegno della Regione Umbria, in accordo con l'Università degli studi di Perugia, per ampliare la platea dei beneficiari del contributo per l'accesso agli studi universitari, rivolto agli iscritti con Isee universitario fino a 30.000 euro.

In aggiunta alla fascia che beneficia dell'esenzione completa già prevista - spiega una nota dell'ateneo - l'attuale contributo consentirà a studentesse e studenti, con reddito Isee "Università" fino a 30.000 euro, di recuperare le somme versate, secondo le modalità specificate nell'apposito bando di prossima pubblicazione sul portale Adisu.

Ulteriori agevolazioni particolari sono previste per rifugiati, studenti meritevoli, studenti stranieri provenienti da Paesi a basso sviluppo, studentesse e studenti provenienti dallo stesso nucleo familiare o che si iscrivano a tempo pieno in condizioni di necessità.

L'Università degli studi di Perugia - sottolinea la nota - è tra i pochi atenei in Italia ad offrire ai suoi iscritti questo tipo di agevolazione, grazie alla collaborazione con la Regione Umbria, a beneficio del diritto allo studio.



