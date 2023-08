Remix, nuova manovra per le imprese della Regione Umbria

Attraverso "Remix", la nuova manovra della Regione Umbria a supporto degli investimenti delle imprese, verranno dedicati 20,3 milioni di euro di partenza, elevabili a 37 milioni nei prossimi mesi, per le "tre gambe della crescita" caratterizzate da ricerca e innovazione, investimenti produttivi e internazionalizzazione.

Ad annunciare le nuove misure e i bandi (in totale otto) a sostegno dello sviluppo economico regionale sono stati la presidente Donatella Tesei, e l'assessore Michele Fioroni.

La manovra, come ha spiegato Fioroni, riguarda le principali azioni della programmazione 21-27 promosse dall'assessorato allo sviluppo economico per il 2023-2024: "Per la prima volta è stato definito un cronoprogramma relativo all'uscita di un mix di bandi differenziato, una programmazione che permetterà alle imprese di avere certezza rispetto a tipologie e tempistiche delle azioni messe in campo nei prossimi mesi e di pianificare al meglio le proprie strategie di investimento e sviluppo".

Gli otto bandi (Voucher innovazione, Ricerca, Small, Medium, Large, Fiere, Travel, Myself Plus) saranno pubblicati a partire da questo mese di agosto per arrivare a novembre.

A sottolineare l'importanza di programmi e tempi certi è stata anche la presidente Tesei: "La certezza di sapere quali sono i bandi e quando questi partono è un aspetto fondamentale per l'impresa, che ha bisogno di questo".

"Anche in anni complessi - ha aggiunto - questa amministrazione mette sempre grande attenzione all'impresa, al centro della nostra azione politica, perché è quella che crea valore, sviluppo e occupazione anche in momenti difficili. Con questa manovra siamo accanto alle aziende di tutte le dimensioni affinché possano ammodernarsi, essere competitive anche a livello internazionale ed espandersi. I dati su Pil, export ed occupazione ci dicono che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta". Con l'intento di dare continuità alle azioni degli ultimi anni, "valorizzando quanto ha funzionato e innovando nuove misure" ha sottolineato Fioroni, sono stati poi illustrati i principali obiettivi della manovra: supportare le imprese con strumenti costruiti su misura a seconda della loro dimensione e della taglia dei loro progetti di investimento e della maturità dei loro progetti di ricerca; avviare le imprese più piccole a processi di innovazione di prodotto e processo; favorire progetti di ricerca "matura", vicino alla commercializzazione; facilitare la possibilità di accesso al credito e di investimento delle microimprese; supportare le imprese nelle loro attività di export, attraverso fiere ma anche progetti integrati; continuare l'azione di spinta agli investimenti 4.0 già avviata con la precedente manovra "Smart Attack".



