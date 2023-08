Magistrati Perugia, totale sintonia con procura antimafia

Vengono condotti "con la piena collaborazione ed in totale sintonia" con il procuratore nazionale antimafia gli accertamenti dei magistrati di Perugia su una presunta attività di dossieraggio condotta tramite presunti accessi illeciti nella banca dati in uso al gruppo di lavoro "segnalazione operazioni sospette". Procuratore antimafia che "aveva, già prima dell'avvio dell'indagini, provveduto a riorganizzare radicalmente il servizio", si sottolinea in un comunicato del capo dell'Ufficio umbro Raffaele Cantone.

"Le indagini - si legge ancora nel comunicato - sono state, in particolare, delegate al Nucleo di polizia valutaria della guardia di finanza di Roma, che oltre ad avere la piena fiducia dell'Ufficio, ha le necessarie ed idonee competenze ed il cui comandante, in accordo con lo scrivente, ha individuato un pool di investigatori che sta procedendo agli accertamenti con particolare rigore e speditezza, in quanto è auspicabile che esse siano concluse in tempi più rapidi possibili".



