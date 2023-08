'Estese' indagini su presunto giro informazioni riservate

Si sono "estese rispetto all'ipotesi originaria di violazioni di notizie riservate in danno del ministro Guido Crosetto" le indagini della procura di Perugia su "alcuni" accessi a banche dati pubbliche "da ritenersi presumibilmente non leciti" da parte di un appartenente alla guardia di finanza distaccato presso un gruppo di lavoro che si occupava dello sviluppo di segnalazioni di operazioni sospette presso la procura nazionale antimafia. Lo scrive il procuratore Raffaele Cantone in un comunicato.

Sottolineando che sono state già sentite "numerose" persone ed esaminata una "rilevante" quantità di documenti.



