Doppio appuntamento con la Festa regionale dell'Unità

Oltre ai consueti appuntamenti estivi con le Feste democratiche organizzate nei diversi territori dell'Umbria, quest'anno doppio appuntamento, in Umbria, con la Festa regionale dell'Unità. Dal 7 al 14 agosto a Narni e poi dal 21 al 24 settembre a Spello, il Pd umbro darà vita a dieci giorni di eventi e dibattiti.

Si parte lunedì 7 da San Liberato (Narni), alle ore 18.00, con un appuntamento che vuole celebrare la 50/a edizione di questa Festa. Saranno presenti, fra gli altri, il segretario Pd Umbria Tommaso Bori e la capogruppo Pd in assemblea legislativa Umbria Simona Meloni.

Martedì 8, sempre alle ore 18.00, si parlerà dell'Italia dei sindaci e di come valorizzare i territori attraverso il ruolo centrale degli enti locali. Le conclusioni saranno affidate a Davide Baruffi, responsabile enti locali della segreteria nazionale Pd.

Mercoledì 9, ore 18.00, si terrà l'iniziativa dal titolo: "Una e indivisibile: perché l'autonomia differenziata minaccia l'unità dell'Italia", coordinata dalla capogruppo Pd al Comune di Perugia, Sarah Bistocchi. Prenderà parte all'incontro anche Tommaso Bori, segretario del Pd Umbria.

Si prosegue giovedì 10, ore 18.00, con un appuntamento dedicato alla legalità e al tema dell'antimafia. Interverranno fra gli altri Walter Verini, senatore e capogruppo Pd in commissione Antimafia, Giuseppe Antoci, presidente onorario della fondazione Antonino Caponnetto, ex presidente del Parco dei Nebrodi, Giovanni Rubini, assessore del Comune di Narni, Francesca Ricci, di Libera Umbria contro le mafie.

"Estate militante: Pnrr e Salute, le priorità per il Pd e per il Paese" è il titolo del dibattito che avrà luogo venerdì 11 alle ore 18.00, con la partecipazione del gruppo parlamentare e del gruppo consiliare regionale del Partito democratico.

Interverrà anche Marina Sereni, della segreteria nazionale Pd.

Ultimo appuntamento politico della Festa di San Liberato di Narni, previsto per lunedì 14 alle ore 18.00, sarà dedicato ad un bilancio del primo anno dell'amministrazione guidata da Lorenzo Lucarelli.

In fase di ultimazione il programma relativo alla Festa regionale di settembre presso il Ca' Rapillo a Spello.



