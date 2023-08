Vicepresidente Assemblea alla commemorazione di Bologna

Il vicepresidente dell'Assemblea legislativa Michele Bettarelli, Pd, ha partecipato oggi a Bologna alla commemorazione della strage avvenuta alla stazione.

"A distanza di 43 anni l'Umbria non dimentica le 85 vittime della strage alla stazione di Bologna, e, in particolare, il giovane ternano Sergio Secci" ha sottolineato.

"Per onorare al meglio la loro memoria - ha affermato Bettarelli, secondo quanto riporta una nota dell'Assemblea - occorre continuare a chiedere che sia fatta piena luce su quel vile e sanguinario attentato. L'attività giudiziaria ne ha svelato la natura eversiva e neofascista, tesa a sovvertire l'ordine democratico del nostro Paese. Oggi è giusto proseguire in quella direzione e disvelare anche le verità politiche e di contesto, i mandanti e l'intreccio perverso tra terrorismo, eversione nera e pezzi di servizi deviati dello Stato. Settori che in passato, anche in altre occasioni, si sono mossi per seminare terrore e paura, sollecitare pulsioni autoritarie, impedire il cambiamento democratico. Come ha ribadito il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini in una nota: 'La democrazia deve avere radici nella verità, nel rispetto della persona e della convivenza civile, valori che i mandanti e gli autori della strage puntavano a sovvertire'".



