Presidente, Ternana punta a un buon campionato

Il presidente della Ternana Nicola Guida è fiducioso di poter "mettere insieme una bella squadra che possa lottare in modo dignitoso per un buon campionato". Lo ha detto al termine della riunione alla questura di Terni del Gruppo operativo di sicurezza, legato allo stadio Liberati e in particolare alla stagione calcistica 2023-2024 che vede i rossoverdi impegnati nel campionato di serie B. E' stato presieduto dal questore Bruno Failla.

"Abbiamo un bello stadio - ha detto Guida - non nuovissimo, ma in serie B ci sono squadre che giocano in campo neutro perché non hanno un loro impianto disponibile. Noi ce lo abbiamo e la sicurezza, grazie anche al questore Failla, è sotto controllo.

Certo, va sempre monitorata".

Sul calciomercato il presidente della Ternana ha detto che il direttore sportivo Capozucca "sta lavorando sia in entrata che in uscita". "E' chiaro - ha aggiunto -che siamo in ritardo nella composizione della squadra, perché il closing è avvenuto una settimana fa e la stagione era già partita. Noi promettiamo il massimo impegno e l'importante è sempre uscire a testa alta dal campo, le partite si possono perdere ma la dignità no".

Nicola Guida ha smentito il fatto che Massimo Ferrero faccia parte della compagine societaria. "Nulla di personale - ha affermato - ma non è nella Ternana, anche per un conflitto di interessi, visto che è ancora socio della Sampdoria".

Il questore Failla ha evidenziato che "con la nuova proprietà c'è massima collaborazione e la garanzia di una continuità nei principi di sicurezza". "Abbiamo stabilito le basi per le misure organizzative che ci permetteranno di mandare a regime tutto il campionato e di risolvere le possibili criticità" ha aggiunto.





