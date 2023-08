Nuovo "record storico" per l'aeroporto dell'Umbria

Nuovo "record storico" giornaliero per l'aeroporto internazionale dell'Umbria che, nella giornata di martedì 1 agosto ha registrato 3.129 passeggeri transitati, superando il precedente picco di traffico di 3.073 dell'11 luglio scorso. Lo ha annunciato lo stesso San Francesco d'Assisi.

L'aeroporto ha spiegato in una nota che per quanto riguarda la regolarità del servizio, il mese di luglio ha confermato gli standard registrati nel primo semestre, con una puntualità, per ciò che concerne il gestore, pari al 98% sugli oltre 200 voli di aviazione commerciale decollati dallo scalo. Inoltre, le rilevazioni riguardanti la qualità dei servizi evidenziano un apprezzamento superiore al 95% da parte degli utenti del terminal aeroportuale.

E' stata inoltre evidenziata l'avvenuta apertura di una nuova attività di autonoleggio, la sesta ad operare presso il "San Francesco d'Assisi".

La stagione Iata "Summer 2023", operativa fino al 28 ottobre prossimo, prevede 16 rotte programmate, operate da seicompagnie aeree con oltre 100 voli di linea settimanali con collegamenti da e per Barcellona (Ryanair), Brindisi (Ryanair), Bruxelles Charleroi (Ryanair), Bucarest (Ryanair), Cagliari (Ryanair), Catania (Ryanair), Cracovia (Ryanair), Londra Heathrow (British Airways), Londra Stansted (Ryanair), Malta (Ryanair), Olbia (Aeroitalia), Palermo (Ryanair), Rotterdam (Transavia), Tirana (Wizz air), Tirana (Albawings) e Vienna (Ryanair).



