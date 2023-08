Scarpelli nuovo direttore sanitario dell'Usl Umbria 2

E' Nando Scarpelli il nuovo direttore sanitario dell'azienda Usl Umbria 2, nominato dal direttore generale Massimo De Fino in seguito alle dimissioni di Simona Bianchi che ha assunto, nelle Marche, il ruolo di direttore sanitario dell'Azienda sanitaria territoriale di Fermo per il prossimo quadriennio.

Dirigente medico dell'azienda sanitaria, oncoematologo e designato dalla Regione Umbria per la definizione e realizzazione del terzo polo ospedaliero Foligno-Spoleto, Scarpelli, classe 1959, vanta una qualificata esperienza professionale e gestionale.



