Anci Umbria su Rdc: 'I sindaci ancora una volta lasciati soli'

"Oggi i Comuni sono in una situazione di grande difficoltà e i sindaci ancora una volta sono stati lasciati da soli a sostenere la comunità": è quanto commenta Michele Toniaccini, presidente di Anci Umbria, in merito alla sospensione del reddito di cittadinanza, sottolineando "tutti i disagi che le amministrazioni si trovano ad affrontare".

"Appare singolare - prosegue Toniaccini - come l'Inps abbia comunicato l'interruzione del reddito di cittadinanza attraverso un sms invitando gli ex beneficiari a fare riferimento ai servizi sociali in caso di disagio o di rivolgersi ai centri per l'impiego in caso di 'occupabilità', ovvero di abilità al lavoro. Mettendo in secondo piano l'ulteriore mole di lavoro per i nostri uffici, resta la problematica della difficoltà per tanti cittadini. Chi ha ancora diritto al reddito fino al prossimo dicembre deve presentare un progetto multidisciplinare con l'amministrazione comunale per beneficiarne".

"I Comuni, inoltre - afferma ancora il presidente di Anci Umbria -, dovranno lavorare con una piattaforma Inps che contiene i dati non completi degli interessati al reddito. Dati che arriveranno dopo due mesi e che saranno fondamentali per la presentazione del progetto, perché solo così le persone potranno essere riammesse al beneficio, con la corresponsione degli eventuali arretrati. Ma intanto il danno è stato fatto, abbiamo messo in difficoltà le famiglie soprattutto le più fragili, con i Comuni che si troveranno a fronteggiare un'altra emergenza".

"Con questo non dico che il reddito di cittadinanza non andava eliminato - conclude Toniaccini - ma questa misura andava sistemata per evitare fratture sociali importanti".



