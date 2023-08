Prima edizione per la 'Coppa delle regioni di padel'

È in corso, fino a giovedì 3 agosto, la prima edizione della "Coppa delle regioni di padel", ospitata dal club Padel Arena di Perugia. Un evento dai numeri importanti: 136 atleti provenienti da 13 regioni d'Italia, 24 capitani e i supervisori federali Martin Pereyra e Sara Celata.

Oltre 1500 persone attese nell'arco delle 5 giornate.

Domenica 30 luglio sono iniziate le prime sfide tra le griglie: le partite si svolgono tutti i giorni dalle 9, per tutta la giornata, con due ore di pausa pranzo.

"La Coppa delle regioni di padel - spiegano dal Padel Arena - rappresenta un momento di festa e competizione, in cui le migliori squadre provenienti da diverse regioni si sfidano per conquistare il titolo di campione nazionale. Sono giornate intense e coinvolgenti, piene di azione, colpi spettacolari e tanta passione per questo affascinante sport.

La manifestazione è stata assegnata al club grazie alla scelta della Federazione italiana tennis e padel. "Un'esperienza unica per i giovani atleti - concludono dal club sportivo perugino -: si tratta infatti della primissima edizione in Italia. Il programma comprende incontri mozzafiato, competizioni entusiasmanti e l'opportunità per gli spettatori di assistere alle gesta dei piccoli atleti più talentuosi provenienti da ogni angolo del paese. Un'occasione imperdibile per vivere la magia di questo coinvolgente sport e sostenere le proprie regioni e i propri giocatori preferiti. L'ingresso è gratuito per il pubblico,".



