Lettera di Puletti (Lega) al ministro sulle carceri umbre

Manuela Puletti, consigliera regionale della Lega, annuncia di aver inviato al ministro Carlo Nordio, e per conoscenza ai sottosegretari Delmastro Delle Vedove e Ostellari, una lettera sulla "situazione insostenibile nelle carceri di Spoleto e Terni, per rappresentare la grave situazione vissuta ormai quotidianamente dagli operatori carcerari, dopo un confronto avvenuto in Regione con i sindacati umbri di polizia penitenziaria".

"Quello con i sindacati regionali di polizia penitenziaria è stato un confronto particolarmente costruttivo - spiega Puletti - nel quale sono state rappresentate le principali criticità da parte degli agenti di polizia penitenziaria e nello stesso tempo si è ricordato quanto portato avanti dalla Lega, nelle sedi istituzionali regionali, su questo tema. Nel corso dell'incontro ho sottolineato che già lo scorso marzo ho presentato, come prima firmataria, un emendamento alla proposta di risoluzione per fermare l'arrivo di ulteriori detenuti psichiatrici, provenienti da fuori regione, nel carcere di Spoleto. Ho inoltre presentato una mozione per verificare se all'interno delle strutture ospedaliere ci siano strumenti di diagnostica per immagini funzionanti ma inutilizzati da donare alle carceri. Ho chiesto, qualora ci siano le condizioni, di riportare la sede del Provveditorato dell'amministrazione penitenziaria in Umbria, così com'era nel 2015. Aspetto che sarebbe fondamentale nell'assicurare una corretta gestione dei detenuti da fuori regione".

"Per questo - informa Puletti - mi sono personalmente attivata e a settembre, con le sigle sindacali regionali di polizia penitenziaria, incontreremo il sottosegretario Ostellari a Roma per capire se c'è la possibilità o meno di riportare il Provveditorato in Umbria. Certa che, qualora ci siano le condizioni, vista la vicinanza che il Sottosegretario ha dimostrato di avere con l'Umbria, non farà mancare il suo appoggio, anche se il grande problema resta la carenza di organico. Ciò - aggiunge Puletti - è prioritario per consentire agli operatori delle carceri di Spoleto e Terni di poter lavorare in sicurezza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA