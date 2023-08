La 'peschiera' restaurata a Perugia grazie all'Art bonus

E' stata inaugurata questa mattina, presso la biblioteca di San Matteo degli Armeni, a Perugia, la "peschiera", monumento riqualificato nell'ambito della campagna Art bonus.

Presenti alla cerimonia il sindaco Andrea Romizi, l'assessore alla cultura Leonardo Varasano, l'assessore ai lavori pubblici, infrastrutture, ambiente e aree verdi Otello Numerini, la conservatrice Francesca Grauso, lo staff di Art bonus, la restauratrice Elisa Becchetti, la consigliera Cristiana Casaioli, il responsabile della biblioteca di San Matteo degli Armeni, Gabriele De Veris.

Il restauro del monumento, per un importo di poco superiore agli 11 mila euro, è stato possibile grazie alla generosità dei mecenati Gabriele Berardi, Morenita Camponetti, Armando Flores Rodas, Nuvoletta Giugliarelli Mordivoglia, Luca Nicolelli Fulgenzi, Consorzio auto revisioni, Irena Ristic, Roberto Rizzo, Stefania Troiani, Fabrizio Valmonti.

La "peschiera", o "pescaia" come è descritta dalle fonti storiche, è ciò che resta dell'orto-giardino, inaugurato nel 1632 da monsignor Iacopo Oddi, divenuto da poco nuovo proprietario del complesso di San Matteo. Prima dell'intervento la grande vasca in muratura, sormontata da un muro a nicchioni, risultava alterata dal tipico degrado che aggredisce le opere esposte all'aperto. Si è provveduto a dotare l'area anche di un nuovo impianto di illuminazione per valorizzare l'intero complesso.

"Momenti come quello di oggi - ha detto Romizi - ci danno consapevolezza della qualità che la comunità perugina è in grado di esprimere grazie alla sua infinita generosità. Questa generosità, che non può essere mai data per scontata, ha avuto nel tempo una costanza unica nel suo genere consentendoci di riqualificare piccoli e grandi monumenti della città. Ciò dimostra che i perugini non hanno alcuna intenzione di abbandonare le opere presenti nel nostro capoluogo, ma anzi di volerle orgogliosamente valorizzare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA