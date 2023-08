E' stata inaugurata la pista ciclabile di Fiamenga, a Foligno. Lunga 700 metri si connette con la parte pedonale verso Santo Pietro e con la rotatoria dell'ospedale di via Arcamone.

Il costo dell'intervento è stato di circa 400mila euro.

"Soddisfazione" è stata espressa dal vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Riccardo Meloni, "perché si rende la città sempre più ciclabile". Per il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, con questo intervento "si fa un salto di qualità sul fronte della sicurezza per una città sempre più in bicicletta".

Presente all'inaugurazione - riferisce una nota del Comune - anche Daniela Flagiello, consigliere di Forza Italia. L'opera in oggetto è inserita nel programma di Agenda urbana del Comune di Foligno per 400mila euro di cui 347.826 con finanziamento regionale e 52.173 euro con finanziamenti propri del Comune di Foligno. Preventivamente all'approvazione del progetto definitivo sono stati eseguiti, come richiesto dalla Soprintendenza dell'Umbria, i saggi preventivi.

L'azione di controllo archeologico si è estesa nella fase di esecuzione degli scavi con la sorveglianza di un archeologo appositamente nominato. I lavori sono stati consegnati nel luglio del 2022 e terminati nel giugno scorso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA