All'estero vede il ladro dal telefonino e lo fa arrestare

All'estero in vacanza, ha assistito "in diretta" dal proprio smartphone, attraverso i filmati delle telecamere di videosorveglianza, al tentativo di furto presso la propria struttura ricettiva, a Panicale e ha dato l'allarme ai carabinieri che hanno arrestato in flagranza uno dei ladri.

L'uomo, un 32enne di origine romena, dovrà rispondere di furto aggravato in concorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Città della Pieve che quando sono arrivati presso la struttura ricettiva hanno trovato una catasta di materiale in rame nascosto alle spalle di una siepe: grondaie, canne fumarie, tubature dell'impianto idraulico esterno e altri oggetti dello stesso materiale divelti dalla struttura in muratura, che erano stati schiacciati affinché occupassero meno spazio.

Grazie alla descrizione fornita dalla donna che aveva visto distintamente i due soggetti tramite le telecamere, i militari hanno bloccato poco lontano uno dei due presunti responsabili, già noto alle forze dell'ordine. Perquisito è stato anche trovato in possesso di un coltello a serramanico che è stato sequestrato. Ancora in corso di identificazione il secondo soggetto.

Il trentaduenne è stato anche denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Processato per direttissima è stato condannato a 1 anno di reclusione e al pagamento di una multa di 300 euro.



