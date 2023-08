Al via gli eventi dell'Agosto montefalchese

Taverne medievali, musica, danza, spettacoli e rievocazioni storiche: al via l'Agosto montefalchese, che si apre domani con il tradizionale banchetto rinascimentale che verrà allestito in piazza del Comune e a cui parteciperanno oltre cinquecento persone.

Due settimane che culmineranno, il 19 agosto, con la gara finale della "Corsa dei bovi" nuovamente nella sua sede storica del parcheggio di viale della Vittoria per proseguire in piazza del Comune con la consegna dell'ambito "Falco d'oro". Il ricco programma è stato presentato a Perugia da Luigi Titta, sindaco di Montefalco, Daniela Settimi, assessore comunale al turismo e alle attività produttive, Paolo Felicetti, presidente dell'ente Fuga del bove, Giampaolo Tabarrini, presidente del Consorzio tutela vini Montefalco e Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria.

"Tutti i montefalchesi aspettano con ansia questo momento in cui la città si riempie di turisti" ha detto il sindaco Titta.

Felicetti, parlando di numeri, ha spiegato che "i dati ufficiali parlano di centomila presenze a Montefalco durante le due settimane dell'evento".

"L'Agosto montefalchese - ha commentato Donatella Tesei - è un appuntamento ormai storico a cui non rinunciano né gli umbri né i tanti turisti che da inizio anno stanno visitando la nostra regione. In particolare, visitano proprio quei borghi, come Montefalco, che offrono la possibilità di vivere atmosfere particolari fatte da rievocazioni storiche, spettacoli e, in particolare, dalle taverne che sono straordinarie protagoniste di queste serate".

Dal 5 al 19 agosto le taverne allestite negli angoli più belli della città offrono la possibilità di degustare piatti tipici della cucina locale accompagnati dal Montefalco Rosso e dal rinomato Sagrantino. "D'altronde - ha ribadito Tabarrini - il legame fra i montefalchesi e il vino è secolare e indissolubile".

La Fuga del bove coinvolge invece i quattro quartieri della città, Sant'Agostino, San Bartolomeo, San Fortunato e San Francesco, in gare e spettacoli che animeranno la piazza del Certame di colori e atmosfere tipiche del primo Rinascimento.





