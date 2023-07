Tiro a volo: Tricolori Compak, finale è padre contro figlio

E' finito con una finale in famiglia, padre contro figlio, il campionato italiano di Compak, la specialità del tiro a volo più praticata fra quelle non olimpiche, che ha visto impegnati in gara circa 400 specialisti.

A sfidarsi per il titolo tricolore sono stati il plurimedagliato mondiale ed europeo Michael Spada e suo padre Veniero, che è il ct della nazionale italiana di questa disciplina, praticata anche dalla sorella di Michael, Katiuscia, a lungo azzurra anche nello skeet.

Dopo le qualificazioni che i due Spada avevano concluso alla pari, sul 195/200, nella finale-derby in famiglia Michael ha battuto papà Veniero sul filo del piattello, per 25-24, e per il tiratore umbro che si allena al Tav Foligno è stato il terzo 'scudetto' della carriera. L' 'intruso' sul podio è stato il pesarese Davide Gasperini, che si è dovuto accontentare della medaglia di bronzo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA